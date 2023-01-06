WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления

Вооруженные силы России в ходе спецоперации прорвали оборону города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщается в Telegram-канале WarGonzo, который ведет военный корреспондент Семен Пегов.

Отмечено, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинулись дальше в сторону центра Соледара.

«Из-за фланговых прорывов враг вынужден отступать севернее центра», — добавляется в сообщении.

30 декабря офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказывал, что в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара отмечается работа иностранных наемников. Он отметил также, что группы наемников хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer и вооружены оружием НАТО.

29 декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

Еще 9 декабря военкор Семен Пегов сообщил, что командование украинской армии отводит войска из Соледара в Славянск. По его словам, это связано с катастрофическими потерями в украинских войсках по линии Северск – Соледар – Бахмут.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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