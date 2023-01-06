В домах Ульяновска поднимут температуру из-за похолодания
В связи с морозами в домах Ульяновска поэтапно поднимут температуру в системе отопления. Об этом в пятницу, 6 января, пишет ulpravda.ru со ссылкой на городскую администрацию.
«Изменение параметров теплоносителя занимает некоторое время, поскольку технологически невозможно быстро уменьшить или увеличить температуру в системе отопления», — объяснили в пресс-службе администрации.
Как отмечается в материале, в субботу, 7 января, в Ульяновске прогнозируется до –29 градусов днем и до –33 градусов ночью. Аномальная погода сохранится до 11 января.
Ранее, 5 января, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за аномальных холодов, который будет действовать с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Отмечается, что температура воздуха может опуститься на 9–17 градусов ниже климатической нормы.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России.