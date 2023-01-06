Украина не сможет достичь своих целей по выводу российских войск из Крыма и Донбасса. Об этом написал обозреватель польской газеты Mysl Polska Питер Уайт.

«Украинские цели нереальны. Никто не может думать всерьез, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и «восточного коридора» вместе с Донбассом», — указал он.

Журналист также добавил, что Киев «чуть ли не каждые полчаса» говорит о победе, в то время как в действительности украинские войска несут огромные потери. Он также подчеркнул, что Киев без финансирования Запада долго продержаться не сможет.

А Россия же, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии и способна самостоятельно финансировать свои войска в ходе спецоперации, уточнил Уайт.

«Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, то конфликт может закончиться. ‹...› Украина уже проиграла ‹...›, просто ей забыли об этом сказать», — заключил автор статьи.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

В ответ постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отметил, что заявления Зеленского придают России решимость довести спецоперацию до конца — до победы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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