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В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации
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В Крыму отметили решимость РФ после слов Зеленского о спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского придают России решимость довести спецоперацию до конца — до победы. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в субботу, 17 декабря.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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«Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России, никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме войны против нашей страны», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, украинский лидер зарабатывает на крови своих соотечественников миллионы долларов, а без продолжения конфликта киевскому режиму платить не будут. Он также указал, что диалог с нынешней киевской властью бессмысленен.

Зеленский в интервью The Economist 15 декабря высказал мнение, что отвод российских войск на границы 1991 года является основным условием для разрешения конфликта дипломатическим путем.

Кроме того, в тот же день в очередном интервью Зеленский заявил, что некоторые страны предлагают сесть за стол переговоров с Россией, но «в этих переговорах нет смысла». По его словам, видение мира киевского режима не совпадает с тем, как того хочет Россия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Тогда же Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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