Врач рассказал о необычном симптоме ревматического заболевания

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев 6 января рассказал, что руки могут мерзнуть не только из-за чувствительности к холоду, но и из-за ревматического заболевания.

В беседе с радио Sputnik он уточнил, что, если человек с молодости имеет холодные руки, это просто конституция. Однако внезапное и неравномерное замерзание руки может быть признаком ревматического заболевания.

«Есть такой синдром Рейно, который не является сам по себе болезнью, но является составной частью многих ревматических заболеваний. Чем это отличается от обычных холодных рук – там достаточно четко видна граница. Например, до костяшек пальцы становятся белые, как восковые, а другая часть руки — нормального цвета, и температура у нее обычная. Как правило, такое резкое замерзание сопровождается болевыми ощущениями, то есть человеку реально больно, потому что происходит спазм сосудов, за которым, как правило, стоит какая-то болезнь. В тепле же пальцы начинают синеть. Когда четко видна граница, холодные руки — это признак заболевания», — рассказал Хухрев.

По его словам, при таком симптоме необходима консультация с врачом.

Также стоит обратиться к специалисту, если одна рука мерзнет, а другая — нет. Причина может заключаться и в изменении баланса гормонов, и в сдавленном сосуде.

Как отметил Хухрев, у людей чувствительных к холоду, как правило, мерзнут как руки, так и ноги. Более того, по его словам, при патологических состояниях конечности не обязательно будут одинаково холодными. При синдроме Рейно чаще всего мерзнут только руки, уточнил врач.

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