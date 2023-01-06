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США продадут Финляндии тактические ракеты и авиабомбы
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США продадут Финляндии тактические ракеты и авиабомбы

США одобрили продажу Финляндии тактических ракет и авиабомб на сумму в $323,3 млн
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Фото: Commons.wikimedia.org/Tutantomen
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Госдеп США одобрил поставку Финляндии тактических ракет AIM-9X Block II и управляемых авиационных бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), а также сопутствующего оборудования на общую сумму $323,3 млн. Об этом 5 января сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам.

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Как отметили в ведомстве, правительство Финляндии обратилось с просьбой о закупке 40 тактических ракет AIM 9X Block II и 48 авиационных бомб AGM-154 JSOW. Также упоминаются авиационные учебные ракеты, летательные аппараты, транспортные средства свободного плавания, вспомогательное оборудование, учебные пособия и программное обеспечение системы вооружения. Общая стоимость составляет $323,3 млн.

«Предлагаемая продажа улучшит боевые возможности Финляндии с точки зрения вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также окажет положительное воздействие на отношения США со странами Северной Европы. Финляндия намеревается использовать эти вооружения и сопутствующие услуги для применения своими истребителями», — говорится в документе.

Согласно документу, продажа этих вооружений не приведет к изменению базового военного баланса в регионе.

Ранее, 21 декабря, главнокомандующий силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна обладает значительной оборонительной возможностью. По его словам, несмотря на население всего в 5,5 млн человек, у страны больше артиллерии, чем у Франции и ФРГ вместе взятых. При этом в случае боевых действий Финляндии по силам мобилизовать до 280 тыс. человек — больше, чем может себе позволить Британия, добавил Кивинен.

28 ноября Госдеп США дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет класса «воздух-воздух» и авиационных бомб «воздух-земля» общей стоимостью $323 млн. Речь шла о 40 тактических ракетах AIM-9 X Block II, которые могут быть запущены с истребителей F-35, а также о 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154.

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