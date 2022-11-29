Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет «воздух-воздух» на $323 млн

Госдеп США дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет класса «воздух-воздух» и авиационных бомб «воздух-земля» общей стоимостью в $323 млн. Об этом сообщается на сайте агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности в понедельник, 28 ноября.

По данным агентства, речь идет о 40 тактических ракетах AIM-9 X Block II, которые могут быть запущены с истребителей F-35, а также о 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154.

В ведомстве добавили, что предлагаемая сделка поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

При этом власти Финляндии ранее объявляли о намерении увеличить расходы на оборону в 2023 году.

24 ноября газета Politico сообщила, что европейские политики всё больше недовольны действиями Вашингтона, который, по их мнению, получает сверхприбыли за счет поставок оружия. В материале указывается, что лидеры стран Евросоюза обсуждали влияние американской политики на европейские рынки с президентом США Джо Байденом, однако тот якобы не знал о ее последствиях для ЕС.