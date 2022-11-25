Politico: в ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет Украины и стран Европы

Европейские политики всё больше недовольны действиями Вашингтона, который, по их мнению, получает сверхприбыли за счет поставок оружия и дефицита энергоресурсов в Европе. Об этом 24 ноября написала газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Европейского союза (ЕС).

«Страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — сказал один из собеседников издания.

Другой, чье имя газета также не раскрывает, заявил, что общественное мнение сегодня меняется во многих странах ЕС, и США должны это понимать.

В материале указывается, что лидеры стран Евросоюза обсуждали влияние американской политики на европейские рынки с президентом США Джо Байденом, однако тот якобы не знал о ее последствиях для ЕС.

Ранее в этом месяце Politico предрекло торговую войну между ЕС и США. Опасения, как отмечается в статье, связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот, которые должны пойти на поддержку «зеленого» бизнеса в США.

В августе Байден подписал пакет мер по снижению инфляции в США, который подразумевает выделение $370 млрд на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест.

Однако, как заявил в ответ еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, данный закон «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Позднее немецкий журнал Der Spiegel также обратил внимание на эту проблему, указав на то, что Байден таким образом создал угрозу начала торговой войны между Европой и США.

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