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Российских десантников наградили за мужество и отвагу в ходе СВО

Российских десантников наградили в зоне СВО

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