Немецкие политологи Ульрике Геро и Хауке Ритц осудили огромное влияние США в Восточной Европе. Они считают, что это стало решающим толчком к конфликту на Украине. Об этом написала газета Junge Freiheit.

Как утверждается в статье, Геро и Ритц написали книгу, в которой озвучили два основных момента, которые не понравились на Западе. Во-первых, понимание того, «что ЕС потерпел неудачу как политический проект в целом». Во-вторых, политологи в своей работе отметили, что образ России на Западе неверен или по крайней мере неадекватен.

«Оба утверждения находятся в диалектической взаимосвязи. В целом, неудача Евросоюза как объединения делает его неспособным занять независимую позицию в конфликте на Украине и оказать умиротворяющее влияние на этот конфликт», — говорится в статье.

Также политологи пришли к выводу, что этот кризис задолго до его начала готовился руководством США.

В своей работе политологи опираются на высказывания таких западных политиков, как Збигнев Бжезинский, Джордж Фридман, Роберт Каган, Чарльз Краутхаммер и Пол Вулфовиц.

Все они, по утверждениям Грео и Ритца, выступали за «цветные революции» и «смену режима» в бывших советских республиках. Отмечается, что многие годы США выстраивали политику, направленную на изоляцию России на мировой арене.

Кроме того, политологи напомнили о событиях, предшествующих началу активных боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

«Совершенно выпал из поля зрения поджог Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году украинскими националистами, в результате которого погибли десятки человек. Минские соглашения, которые предусматривали федеративное устройство страны с большей автономией для восточной Украины, также были саботированы под влиянием Вашингтона», — отмечается в статье.

До этого, 30 декабря, бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав вместо этого конфликт на Украине. Он отметил, что для США было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина. В частности, военные расходы, которые несет Вашингтон, можно было бы направить в экономику и на нужды граждан.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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