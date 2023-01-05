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В офисе генсека ООН отреагировали на арест журналиста «Sputnik Литва»

В ООН призвали соблюдать все юридические процедуры в рамках дела о задержании Касема
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Организация Объединенных Наций (ООН) надеется на соблюдение всех необходимых юридических процедур в деле с задержанием шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. Об этом 5 января в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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«Я не видел этого дела. Мы изучим его. Но, очевидно, важно, чтобы были соблюдены все необходимые юридические процессы», ― отметил он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Марата Касема латвийскими спецслужбами местью диктаторских режимов за его принципиальность. По ее словам, еще полгода назад журналист рассказывал, что власти стран Прибалтики преследуют его за профессиональную деятельность.

Марата Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день латвийский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Касема позже перевели в рижскую центральную тюрьму.

Адвокат шеф-редактора «Sputnik Литва» материалы дела еще не получила. По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в его деле речь идет о нарушении экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. По второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет журналист проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года Касем прибыл в Латвию по семейным делам.

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