Суд арестовал пытавшихся вывести из строя подстанцию ЮУЖД жителей Челябинской области

В Челябинской области суд арестовал на два месяца троих местных жителей за попытку вывести из строя подстанцию Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Об этом в четверг, 5 января, сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Покушение на диверсию»). По решению суда они арестованы на два месяца», — сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области. Отмечалось, что диверсанты были задержаны с поличным при попытке вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций.

За несколько дней до этого, 28 декабря, пресс-служба ФСБ сообщила, что в Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, но не успели.