Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец USS Chung-Hoon прошел через Тайваньский пролив в четверг, 5 января. Об этом проинформировала пресс-служба Седьмого флота США.

Штаты анонсировали проходы военных кораблей между КНР и Тайванем на фоне прошлогоднего обострения ситуации вокруг острова.

«Судно прошло через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что цель прохода — демонстрация приверженности Соединенных Штатов «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Обострение отношений между КНР, Тайванем и США произошло в августе 2022 года после несанкционированного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Позже власти Китая сообщили о серьезных проблемах в отношениях с Соединенными Штатами. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

30 декабря официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил власти США о рисках, связанных с возможной передачей Тайваню противотанковых систем минирования Volcano.

28 декабря издание Politico отметило, что Вашингтон опоздал с наращиванием ресурсов для защиты Тайваня. В материале говорится, что китайская сторона обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию Штатов в водах Индо-Тихоокеанского региона.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.