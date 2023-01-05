Военно-воздушные силы (ВВС) России готовятся использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник-Б». О преимуществах беспилотника рассказал обозреватель военного американского журнала 19fortyfive, офицер армии США рент М. Иствуд в четверг, 5 января.

В первую очередь, Иствуд отмечает, что использование «Охотника-Б» сможет сделать пилотируемый истребитель Су-57 более смертоносным.

По его словам, при использовании «Охотника» будет применятся так называемая концепция ведомого, которая будет включать до четырех БПЛА, которые смогут лететь впереди самолета для предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле.

По словам автора материала, в задачи беспилотника будут входить не только поражение наземных целей, но также радиоэлектронная борьба и сбор разведданных.

«Охотник» — это не только ударный беспилотник, он также может выполнять функции радиоэлектронной борьбы, а также собирать разведывательные и разведывательные данные», — отметил Иствуд.

В целом, по его словам, применение нового дрона, учитывая все его характеристики, будет весьма эффективно.

«Охотник-Б» имеет более высокий уровень уклонения от радаров, чем БПЛА предыдущего поколения. Он оснащен турбовентиляторным двигателем Сухого АЛ-41Ф1, обеспечивающим дальность полета более 3700 миль. В целом, его использование не должно разочаровать российские ВВС, ообенно когда речь идет о характеристиках малозаметности», — подытожил Иствуд.

Двумя дням ранее офицер военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Кристиан Орр в статье для 19FortyFive похвалил русскую винтовку Мосина, отметив ее точность. Он рассказал о том, как винтовка, которой уже более 100 лет, применялась в многочисленных конфликтах и по сей день остается мощным и точным оружием.

До этого, в середине ноября, обозреватели 19FortyFive восхитились характеристиками российских ракет Р-37М и Р-77-1.

Авторы указывали, что ракеты Р-37М и Р-77-1 класса «воздух – воздух» развивают скорость до шести махов. Они также отмечают и дальнобойность ракет. Р-37М бьет на расстояние до 400 км, Р-77-1 — до 110. В статье утверждается, что благодаря данным характеристикам, у России есть преимущество оставаться вне поля зрения и вести бой с украинскими истребителями.