Офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Кристиан Орр 3 января в статье для сайта 19FortyFive похвалил русскую винтовку Мосина, отметив ее точность.

Он рассказал о том, как винтовка, которой уже более 100 лет, применялась в многочисленных конфликтах и по сей день остается мощным и точным оружием.

Орр напомнил, что винтовка появилась в 1891 году с внутренним магазином на пять патронов. Известность оружие получило во время Великой Отечественной войны, когда стояла на вооружении Красной армии.

Офицер отметил, что приобрел винтовку в ноябре 2008 года за $89 и сделал за это время из нее 1 тыс. выстрелов. Несмотря на сильную отдачу и возраст оружия, оно, как указал Орр, было очень точным.

«Я не проводил более детальных и методичных тестов точности, которые я обычно провожу для своих обзоров пистолетов, но тем не менее я был поражен тем, как легко было попасть в цель с расстояния в 91 м», — добавил Орр.

В августе сообщалось, что в ходе спецоперации по защите Донбасса российские снайперы применяют новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность.