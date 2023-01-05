Число погибших в результате удара ВСУ по Васильевке возросло до шести

До шести увеличилось число погибших в результате вчерашнего удара ВСУ по Васильевке в Запорожской области, пострадали 37 человек, сообщил 5 января врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя школьница. Кроме того, серьезные ранения получил один из спасателей — он в реанимации.

ВСУ нанесли удар из тяжелой артиллерии по жилому кварталу Васильевки накануне, 4 января. Изначально сообщалось о пяти погибших.

Город находится вблизи линии соприкосновения. Недалеко от него расположен единственный пункт пропуска, который в последнее время работает в режиме спецпропусков.

В СК России заявили, что зафиксируют и расследуют факт обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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