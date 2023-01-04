Пять человек погибли и 15 пострадали при ударе ВСУ по Васильевке
При обстреле украинскими боевиками 4 января Васильевки в Запорожской области пострадали 15 человек, 5 погибли, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
В то же время источник «Известий» отмечает, что пострадать могли не менее 25 человек; восемь раненых — в тяжелом состоянии.
Ранее Балицкий рассказал, что известно о более чем 10 раненых в результате удара из тяжелого вооружения ВСУ. По меньшей мере два человека погибли, отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Балицкий подчеркнул, что повреждения получила гражданская инфраструктура. Также врио губернатора пообещал, что пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.
РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ.
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