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Пять человек погибли и 15 пострадали при ударе ВСУ по Васильевке

Пять человек погибли и 15 пострадали при ударе ВСУ по Васильевке в Запорожской области
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Фото: t.me/BalitskyEV
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При обстреле украинскими боевиками 4 января Васильевки в Запорожской области пострадали 15 человек, 5 погибли, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

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В то же время источник «Известий» отмечает, что пострадать могли не менее 25 человек; восемь раненых — в тяжелом состоянии.

Ранее Балицкий рассказал, что известно о более чем 10 раненых в результате удара из тяжелого вооружения ВСУ. По меньшей мере два человека погибли, отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Балицкий подчеркнул, что повреждения получила гражданская инфраструктура. Также врио губернатора пообещал, что пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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