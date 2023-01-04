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Более 10 человек пострадали из-за обстрела ВСУ жилого квартала в Васильевке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Свыше 10 человек пострадали при обстреле жилого квартала в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале 4 января.

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По его словам, известно о более 10 пострадавших. На месте работаю

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела два человека погибли. Удар ВСУ нанесли из тяжелого вооружения по жилому кварталу, снаряды попали в многоэтажку.

Также 4 января украинские боевики обстреляли центр Донецка. По информации штаба территориальной обороны ДНР, от полученных ранений один мужчина скончался.

РФ продолжает специальную операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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