Более 10 человек пострадали из-за обстрела ВСУ жилого квартала в Васильевке
Свыше 10 человек пострадали при обстреле жилого квартала в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале 4 января.
По его словам, известно о более 10 пострадавших. На месте работаю
Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела два человека погибли. Удар ВСУ нанесли из тяжелого вооружения по жилому кварталу, снаряды попали в многоэтажку.
Также 4 января украинские боевики обстреляли центр Донецка. По информации штаба территориальной обороны ДНР, от полученных ранений один мужчина скончался.
РФ продолжает специальную операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область по итогам референдума вошла в состав РФ.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».