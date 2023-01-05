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В Чечне простились с Хасбулатовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Чечне 5 января простились с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

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Гроб с его телом вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном. После этого траурная процессия направилась в родовое село Хасбулатова Толстой-Юрт, где он и будет похоронен.

Согласно чеченским обычаям, траурные мероприятия продлятся в Грозном три дня.

Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Историк Евгений Спицын заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Хасбулатов был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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