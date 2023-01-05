В жилом доме в США нашли восемь трупов с огнестрельными ранениями
Восемь трупов с огнестрельными ранениями были обнаружены в одном из домов в штате Юта, США. Об этом в среду, 4 января, сообщил телеканал Fox 13.
Сотрудники полиции нашли тела трех взрослых и пятерых несовершеннолетних, когда прибыли на вызов с проверкой бытовых условий.
В настоящий момент ведется активное расследование обстоятельств случившегося. Предположений о том, кто мог быть причастен к гибели людей, пока нет.
Правоохранители отмечают, что исходя из имеющейся информации, нет оснований опасаться за жизнь и здоровье населения.
Накануне стало известно, что несовершеннолетний юноша погиб в результате стрельбы на парковке торгового центра в Индианаполисе. Еще один человек получил ранение. Предполагается, что имела место потасовка, в ходе которой один из участников открыл огонь. Подозреваемый вскоре был задержан.
В этот же день стрельбу зафиксировали на северо-западе Вашингтона. На месте происшествия был найден труп мужчины. Кроме того, три человека получили ранения, в их числе — 8-летний ребенок.
Согласно имеющейся информации, стрелять начали двое неизвестных: они вышли из машины, застрявшей в пробке, и открыли огонь по группе мужчин. О подозреваемых в настоящее время ничего не сообщается. По одной из версий, целью злоумышленников были именно пострадавшие.