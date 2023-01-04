Подросток погиб в результате стрельбы в Индианаполисе в США

В результате стрельбы в Индианаполисе (США, штат Индиана) погиб несовершеннолетний юноша, еще один человек пострадал. Об этом во вторник, 3 января, сообщило агентство Associated Press.

По данным городского управления полиции, инцидент произошел около 20:00 по местному времени на парковке торгового центра Castleton Square. Предполагается, что имела место потасовка, в ходе которой один из участников открыл огонь.

Отмечается, что состояние раненого оценивается как стабильное.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого.

Также в этот день стрельбу зафиксировали на северо-западе Вашингтона. На месте происшествия был найден труп мужчины. Кроме того, три человека получили ранения, в их числе — 8-летний ребенок.

Согласно имеющейся информации, стрелять начали двое неизвестных: они вышли из машины, застрявшей в пробке, и открыли огонь по группе мужчин. О подозреваемых в настоящее время ничего не сообщается. По одной из версий, целью злоумышленников были именно пострадавшие.

Накануне в Чикаго в результате стрельбы пострадали подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Один из них впоследствии скончался от полученных ранений.