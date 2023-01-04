Мужчина погиб в результате стрельбы в Вашингтоне

Мужчина погиб, еще трое, в том числе 8-летний ребенок ранены в результате стрельбы на северо-западе Вашингтона. Об этом во вторник, 3 января, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что стрельба вспыхнула в квартале 6200 по проспекту Джорджия. На место прибыли правоохранители. Один человек был найден мертвым на месте происшествия.

Ребенок был ранен в ноги, он был в сознании и дышал. Состояние здоровья других пострадавших уточняется.

По информации полиции, стрельбу открыли двое неизвестных, они вышли из машины, когда она стояла в пробке, и открыли огонь по группе мужчин, стоявших на тротуаре.

О подозреваемых в настоящее время ничего не сообщается. По предположению полицейских, целью стрелявших были именно пострадавшие.

Накануне в Чикаго в результате стрельбы пострадали подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Один из них впоследствии скончался от полученных ранений. Свидетели рассказали, что некий автомобиль остановился рядом с Kia, и из салона несколько раз выстрелили по пассажирам.

Кроме того, 1 января в американском Дареме пять человек получили ранения в результате стрельбы. Отмечалось, что стрельбу открыли неизвестные, проезжая мимо ресторана Subway на автомобиле.

Как указали очевидцы, выстрел был сделан из старой машины марки Honda.