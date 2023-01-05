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В ШОС заявили о готовности способствовать украинскому урегулированию

Чжан Мин: государства-члены ШОС готовы создавать условия для решения украинского кризиса
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), разделяют стремление к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом в четверг, 5 января, заявил генеральный секретарь объединения Чжан Мин.

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«После начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Чжан Мин подчеркнул, что многие страны-участницы ШОС готовы создать благоприятные условия для скорейшего решения проблемы и преодоления гуманитарного кризиса на Украине.

На сегодняшний день в ШОС входят РФ, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Государства-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров, однако он не видит в этом смысла.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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