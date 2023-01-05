Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи Су-34 ВКС России отметили снижение активности ПВО Украины
Мир
Bloomberg узнало о намерении McDonald’s уйти из Казахстана
Общество
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Мир
В ШОС заявили о готовности способствовать украинскому урегулированию
Мир
В Нигерии при крушении речного судна погибли десять человек
Общество
СК РФ расследует факт обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Мир
Пушков указал на растущее недоверие жителей ФРГ к властям республики
Армия
АПЛ «Пермь» с «Цирконами» могут передать ВМФ России в 2026 году
Происшествия
ВСУ выпустили по ДНР более 330 снарядов за сутки
Мир
Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе
Мир
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
Армия
«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ
Сюжет:

«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие Центрального военного округа (ЦВО) самостоятельно конструируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выполнения задач в рамках спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дрон сборный. <…> Нет завода, который его изготавливает. Мы его сами собираем, дорабатываем и вешаем туда средства поражения», — поделился командир расчета с позывным «Небо».

Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
Атака беспилотников ВФУ не помешала российским самолетам выполнить боевые задачи

Одно из главных преимуществ таких беспилотников состоит в том, что противнику очень сложно вычислить, откуда был нанесен удар и с какой стороны прилетел сам дрон. Кроме того, подобные механизмы могут передвигаться со скоростью до 100 км/ч, что очень удобно для боевой работы. Несмотря на экспериментальный характер разработки, аппарат уже не раз показал на деле свою эффективность и надежность.

Изобретение используют для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Служащие расчетов БПЛА работают парами — запускающий и оператор. Первый отвечает за инженерное обслуживание, снаряжение и, собственно, запуск дрона. Второй управляет аппаратом в небе с помощью специальных очков и пульта. Поразив заданные цели, бойцы сажают беспилотник и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня.

В командовании ЦВО высоко оценивают рационализаторские инициативы военных спецназа группировки. Ряд служащих был представлен к государственным наградам и ведомственным знакам отличия Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры боевой работы российских БПЛА в Херсонской области. Отмечается, что основной задачей беспилотников является наведение артиллерии по войскам и легкой бронетехнике ВСУ.

21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023