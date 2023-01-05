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СК РФ расследует факт обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области

СК РФ расследует факт обстрела Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) РФ зафиксирует и расследует факт обстрела города Васильевка в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сегодня также появилась информация о погибших и пострадавших среди гражданского населения в результате обстрела города Васильевка в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что известно о более чем 10 раненых в результате удара из тяжелого вооружения ВСУ. По меньшей мере два человека погибли, отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Позднее Балицкий сообщил о 15 пострадавших и пятерых погибших. В то же время источник «Известий» отмечает, что пострадать могли не менее 25 человек; восемь раненых — в тяжелом состоянии.

По словам Балицкого, повреждения получила гражданская инфраструктура. Он пообещал, что пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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