Политолог объяснил рассуждения о вероятном выходе США из НАТО

Вероятность выхода США из НАТО нулевая, такие разговоры поднимаются в попытках напугать европейские страны, чтобы они усилили помощь Украине. Такое мнение в беседе с «Известиями» 4 января высказал политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день обозреватель The American Thinker (AT) Стив Маккэнн заявил, что после окончания конфликта на Украине США должны покинуть НАТО. По его словам, США тратят огромные деньги на альянс и поддержку Киева.

Светов считает вероятность такого развития событий нулевой. По его словам, выход США из НАТО означал бы роспуск альянса, что не выгодно Штатам, так как они используют его для решения своих проблем.

«Мне кажется, это скорее попытка попугать Европу, чтобы она еще больше старалась на Украине. Сейчас они просто сравнили расходы на Украину — Штаты потратились больше, чем Европа. Ну, давайте ребята, поднатужьтесь, дайте еще денег», — заявил Светов.

Он отметил, что представить себе варианты, при которых США могли бы выйти из НАТО, действительно трудно. Например, если допустить, что США готовится к столкновению с Пекином, даже к военному из-за ситуации с Тайванем, то и в этом случае Вашингтон рассчитывает на силы НАТО. А в нынешней фазе противостояния с Россией и Китаем, американцы точно не откажутся от альянса, уверен эксперт.

«Пока мне трудно представить, но в нашем мире все может быть. Кто мог предположить, что не будет организации Варшавского договора? В это было трудно поверить, но это случилось. Однако для этого понадобился развал Советского Союза. США, насколько я могу представить, разваливаться пока не собираются», — отметил Светов.

Говоря о возможной альтернативе НАТО при выходе из него США, он вспомнил президента Франции Эммануэля Макрон, который выдвигал идеи создания общей европейской армии, в которую по логике географии не войдут Канада и США. Или другой структуры — саммита демократии. Однако такие организации все равно бы находились под полным вниманием США, которые поставляют Европе вооружение, уверен эксперт.

В ноябре заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн в статье для издания The Hill также написал, что выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

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