Выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине. Об этом 25 ноября заявил заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для издания The Hill.

Он отметил, что конгресс может положить конец конфликту на Украине и «получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО».

Файн напомнил, что в США однажды уже было аннулировано оборонительное соглашение. Американо-французский договор 1778 года был отменен в 1798 году по решению конгресса, пояснил он.

Кроме того, по его словам, существование НАТО после распада СССР не имеет смысла, а дальнейшее расширение блока стало причиной нынешнего кризиса в Европе. Файн считает, что конгресс США сможет «улучшить свой имидж», если, выйдя из НАТО, он поспособствует окончанию украинского конфликта.

Как подчеркнул Файн, такое решение позволит Вашингтону сэкономить более $100 млрд, которые идут на поддержку Киева. Без подобных мер ситуацию не удастся урегулировать в ближайшее время, добавил бывший замгенпрокурора.

Ранее, 25 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО значительно нарастило производство вооружений и боеприпасов советских образцов в Восточной Европе.

Также он заявил, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми для Украины.

Накануне глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО. Он также обратил внимание на зафиксированные факты обучения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их приведения к стандартам НАТО странами Запада.

Между тем журнал Foreign Policy 17 ноября рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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