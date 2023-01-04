В США высказались за выход из НАТО

После окончания конфликта на Украине США должны покинуть НАТО и перестать финансировать европейские страны. Об этом 4 января заявил обозреватель The American Thinker (AT) Стив Маккэнн.

«Почему, несмотря на беспрецедентный уровень расходов Америки, [президент Украины] Владимир Зеленский нагло требует от США выделения новых миллиардов?» — задался Маккэнн вопросом в своей статье.

Он также раскритиковал президента США Джо Байдена и конгрессменов, которые поддаются на уговоры Киева и тратят деньги американских налогоплательщиков.

Автор приходит к выводу, что ответ кроется в существовании НАТО. Однако изначально целью альянса была защита именно западной части Европы, но с распадом СССР ситуация изменилась, а США не стали выходить из организации.

Маккэнн отметил, что после распада Советского Союза Вашингтон потратил на НАТО почти $1 трлн. Обозреватель призывает прекратить тратить деньги на оборону Европы, а сосредоточиться на борьбе с Китаем, который, по мнению автора, представляет реальную угрозу для США.

Он полагает, что после урегулирования ситуации на Украине Соединенным Штатам Америки необходимо объявить о выходе из Североатлантического альянса.

В декабре постоянный представитель США при блоке Джулиан Смит сообщил, что в Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия и КНР могут обмениваться стратегиями, направленными против единства НАТО.

Вместе с тем лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что НАТО может развалиться изнутри и для этого не потребуются усилия Китая или России.

В ноябре заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Фейн в статье для издания The Hill также написал, что выход США из состава НАТО мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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