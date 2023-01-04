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В России разработали навигатор для слепых

Директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Лосев рассказал о новых IT-разработках в РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В России появляется всё больше своих IT-разработок. Одним из центров таких разработок является Финансовый университет при Правительстве РФ, который в прошлом году выпустил несколько интересных стартап-проектов. Об этом рассказал «Известиям» директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в среду, 4 января.

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«В этом году можно отметить два стартапа. Один из них — это навигатор для слепых, который позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению и обычным людям ориентироваться в помещениях. Навигатор создан в виде мобильного приложения», — отметил Лосев.

По его словам, на эту разработку, благодаря Роспатенту, было получено два патента, один из которых позволял быстро оцифровывать помещения, второй — непосредственно по ориентированию внутри помещения.

«Мы благодарны центру содействия опережающим технологиям Роспатента за то, что они поддержали ребят, помогли составить заявки для регистрации», — сказал Лосев.

Он сообщил и о нескольких других проектах.

Так, по его словам, через Роспатент была получена защита на технологию проекта фриланс-платформы для дата-сайнтистов, которая позволяет осуществлять расчет моделей без обмена исходными данными и программным кодом.

«Технология заключается в том, что владелец набора данных загружает их на платформу, а исполнитель с другой стороны, не видя этих данных, отправляет код на расчет. Происходит соединение исходного программного кода и набора данных. Технология уже частично внедрена в образовательный процесс в Финансовом университете», — рассказал директор Бизнес-инкубатора.

Он отметил важность в настоящее время вовлеченности студентов в разработки новых технологий и продуктов, в саму предпринимательскую деятельность, чем и занимается Финансовый университет.

«И особенно важна поддержка Роспатента, потому что другие организации не оказывают такой меры поддержки. Нет ни одного патентного поверенного, который заявил бы о бесплатном предоставлении для студентов, предпринимателей услуги, которая на рынке стоит около 130 тыс. рублей», — подытожил Лосев.

До этого, 28 декабря, глава Минцифры России Максут Шадаев предложил сделать 2023 год годом IT-стартапов. Он добавил, что важно понять, какими именно механизмами можно простимулировать появление стартапов и как сделать так, чтобы у бизнеса была мотивация в них вкладываться.

26 ноября сообщалось, что в «Роскосмосе» создадут цифровую платформу для поддержки стартапов. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, «Роскосмосу» нужен банк прорывных проектов. Он отметил, что без коренной перестройки всей отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство не только США и Европе, но также Индии и Китаю. В «Роскосмосе» подчеркнули, что к 2026 году предстоит обеспечить научную, технологическую готовность основных предприятий, выстроить новую логистику и вырастить и улучшить кадры.

За день до этого лава Минцифры заверил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его мнению, уход иностранных компаний позволит развиваться российским разработчикам.

Ранее, в сентябре, карьерный консультант Ильгиз Валинуров указывал, что IT-индустрия и киберсфера являются одними из самых перспективных направлений будущего.

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