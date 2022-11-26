«Роскосмос» создаст цифровую платформу для стартапов

В «Роскосмосе» создадут цифровую платформу для поддержки стартапов. Вопрос разработки сервиса рассматривался на встрече генерального директора Юрия Борисова со сборной госкорпорации, передает телеканал «Известия». Недавно команда привезла 44 медали и главный приз за лучшее достижение от Фонда развития промышленности с международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022». По словам Юрия Борисова, «Роскосмосу» нужен банк прорывных проектов. Генеральный директор госкорпорации добавил, без коренной перестройки всей отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство не только США и Европе, но также Индии и Китаю. В «Роскосмосе» подчеркнули, что к 2026 году предстоит обеспечить научную, технологическую готовность основных предприятий, выстроить новую логистику и вырастить и улучшить кадры.

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