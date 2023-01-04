В Бельгии признали отсутствие влияния западных санкций на жизнь россиян

Антироссийские санкции, введенные западными странами, никак не повлияли на повседневную жизнь жителей России и не заставили их выйти на улицы с протестами против власти. Об этом во вторник, 3 января, сообщил корреспондент бельгийской телерадиокомпании RTBF в Москве Луи Портал.

«Повседневная жизнь россиян не изменилась с момента ужесточения западных санкций. Большинство из них по-прежнему поддерживают президента РФ Владимира Путина. Антироссийские санкции, похоже, не побуждают население бросить вызов власти», — вынужден был признать журналист.

Он также указал на то, что западные бренды, покинувшие страну, по большей части были заменены, будь то косметика, мода или продукты питания.

«Российские, турецкие или китайские бренды поспешили заполнить пустующие площади в торговых центрах», — отметил Портал.

Лишь российская промышленность, как утверждает Портал, столкнулась с нехваткой электронных компонентов, но руководство страны уже берется и с этой проблемой.

По его словам, президент Путин неоднократно говорил о перенаправлении экономических потоков из Европы в Азию, чем уже много месяцев занимается правительство под его контролем.

«И эта тенденция усилится в 2023 году и далее», — предрек журналист.

Ранее в тот же день бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента (ЕП) Ги Верхофстадт признал, что санкционная политика Евросоюза (ЕС) против России провалилась. По его словам, девять пакетов санкций оказали менее чем нулевое воздействие.

До этого, 27 декабря, журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер отметил, что российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем это предполагалось, ведь даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП всего на 3,4%.

В тот же день Путин указал на укрепление Россией своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере. Президент также прокомментировал ситуацию с уходом компаний с российского рынка, заявив, что о большинству направлений российский бизнес перехватывает тех, кто уходит.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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