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В США впервые казнили трансгендера

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Фото: AP/Jeremy S. Weis/Federal Public Defender Office
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В американском штате Миссури 3 января (4 января по московскому времени) осуществили первую в США казнь открыто трансгендерного человека — Эмбер Маклафлин, которая была осуждена за убийство в 2003 году, еще будучи мужчиной. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Маклафлин, указанная в судебных документах как Скотт Маклафлин, после смены пола не инициировала официальное изменение имени и, как приговоренная к смертной казни, находилась в исправительном центре недалеко от Сент-Луиса, где содержались заключенные-мужчины.

Согласно судебным протоколам, Маклафлин был приговорен к смертной казни за убийство и изнасилование в ноябре 2003 года.

Новость дополняется.

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