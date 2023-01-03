В США назначили первую казнь трансгендера

В штате Миссури (США) назначили дату смертной казни 49-летнего трансгендера Эмбер Маклафлин — она должна пройти во вторник, 3 января, по местному времени. Если казнь состоится, то это будет первый в истории Соединенных Штатов случай, когда к трансгендеру применили такую меру наказания, передает The Guardian.

По информации издания, на судьбу Маклафлин может повлиять губернатор штата Миссури Майк Парсон, которому ранее два члена конгресса — демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер — направили прошение о его помиловании.

В частности, они обратили внимание на возможные недостатки судебного процесса, в том числе на отсутствие показаний экспертов и доказательств психического здоровья подсудимого. Кроме того, они осудили смертную казнь в принципе, назвав такую меру наказания «моральной развратностью».

Уточняется, что процесс рассмотрения просьбы о помиловании все еще продолжается.

Маклафлин признали виновной в 2003 году (тогда она была мужчиной) в убийстве и изнасиловании 45-летней Беверли Гюнтер. Маклафлин сменил пол на женский находясь в заключении за совершенное преступление.

Ранее в ноябре трансгендер победил в конкурсе красоты Miss Greater Derry, который проводится под эгидой организации «Мисс Америка». 19-летний Нгуен отметил, что очень рад быть первой трансперсоной, ставшей лауреатом награды.

В то же время некоторые пользователи Twitter сочли решение организаторов конкурса свидетельством вытеснения женщин, назвав это проявлением женоненавистничества.