В США трансгендер победил в конкурсе красоты от организации «Мисс Америка»

В США трансгендер Брайан Нгуен победил в конкурсе красоты Miss Greater Derry, который проводится под эгидой организации «Мисс Америка». Об этом 9 ноября сообщило издание Evie.

Конкурс проходил в штате Нью-Гэмпшир. Среди множества участниц главную награду забрал 19-летний Нгуен. Судя по фотографиям с мероприятия, в конкурсе участвовало еще как минимум 12 девушек.

«Я в восторге от того, что стала первой трансгендерной женщиной, получившей местный титул «Мисс Америка», — заявил победитель.

Evie отмечает, что пользователи Twitter неоднозначно отнеслись к победе трансгендера, указав на «вытеснение» женщин и стремление сделать их «неактуальными».

«Да, конкурс «Мисс Америка» больше не будет о женщинах. Мужчины хотят сделать нас неуместными», — написала cturiano1969.

Еще одна читательница с ником dess_ri указала, что такое событие — проявление женоненавистничества.

В начале июля в конгрессе США на слушаниях по отмене прав на аборты вспыхнул конфликт из-за возможности мужчин забеременеть. Профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс сказала, что мужчины-трансгендеры также способны забеременеть.

В середине июля в Сети опубликовали фото приема в посольстве Франции в США, организованного в честь годовщины взятия Бастилии.

На нем первая женщина-трансгендер Рейчел Левин, которая стала американским адмиралом, стоит вместе с заместителем помощника министра ядерной энергетики страны Сэмом Бринтоном, который тоже является трансгендером.