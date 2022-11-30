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В США отменили казнь осужденного после трех неудачных попыток

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jeremy Hogan
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В американском штате Алабама приняли решение отменить запланированную казнь осужденного Алана Миллера после третьей с 2018 года неудачной попытки ее осуществления методом введения смертельной инъекции. Об этом сообщил портал Al.com 29 ноября.

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Казань Миллера, приговоренного к высшей мере за убийство трех человек в 1999 году, должна была произойти 22 сентября, но ее осуществление в очередной раз не состоялось, поскольку сотрудники Департамента исправительных учреждений Алабамы не смогли в установленное время найти вену для введения инъекции. После этого осужденный был возвращен в камеру.

Суд Алабамы после данного инцидента постановил, что осуществление высшей меры наказания в отношении Миллера путем введения инъекции больше не будет проводиться.

«Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии», — говорится в судебном документе, цитату из которого приводит портал.

30 ноября агентство Mehr сообщило, что в Иране за шпионаж в пользу Израиля казнят четырех человек.

До этого, 20 ноября, революционный суд Тегерана вынес еще один смертный приговор за участие в массовых беспорядках, которые проходят в Иране с середины сентября.

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