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Казахстан и РФ пресекли деятельность организованной преступной группы в Байконуре

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Фото: скриншот
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Казахстан и Россия совместно пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности в среду, 4 января.

«3 января т.г. КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в г. Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Сообщается о задержании пособников данной группировки в городах Астана, Кызылорда и Конаев.

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Отмечается, что всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов группировки, которая занималась похищениями людей, вымогательством, вооруженными разбойными нападениями и кражами.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению других подобных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее, 26 декабря, сообщалось о пресечении на Урале и Северном Кавказе деятельности сообщества сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину. По данным ФСБ РФ, задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению террористов. Задержания проводились в Чечне, Дагестане, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.

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