ФСБ опубликовала кадры задержания сторонников «Исламского государства» на Урале и Северном Кавказе

ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину. Кадрами события 26 декабря поделилась ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению террористов.

Задержания проводились в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

«В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также персональные компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов террористического сообщества в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ, а также в националистических подразделениях ВСУ на Украине», — говорится в сообщении ФСБ.

С декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. Два участника данного террористического сообщества приговорены судами к длительным срокам лишения свободы. Восемь участников, находящихся сейчас в составе ИГ в Сирии, объявлены в международный розыск.

ИГ действовала в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. В этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.