Реклама
Прямой эфир
Общество
В ХМАО пресечена деятельность отправлявшей россиян воевать банды террористов
Экономика
Новак заявил о планах России по увеличению экспорта нефти и газа
Происшествия
Трое военных погибли в результате падения беспилотника в Саратовской области
Политика
В Крыму назвали планы Киева по захвату республики «агрессивным трепом»
Мир
Тайвань сообщил о приближении летательных аппаратов и кораблей КНР
Экономика
Новак предрек спад экспорта газа РФ на четверть в 2022 году
Общество
Суд арестовал организатора сгоревшего кемеровского приюта
Мир
В США из-за снежной бури погиб 41 человек
Мир
В Испании шесть человек погибли после падения автобуса в реку
Мир
Южная Корея открыла предупредительный огонь по беспилотнику КНДР
Мир
Сильный снегопад в Японии привел к гибели 17 человек
Мир
Financial Times сообщила о больших потерях и усталости ВСУ

ФСБ опубликовала кадры задержания сторонников «Исламского государства» на Урале и Северном Кавказе

0
Фото: ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину. Кадрами события 26 декабря поделилась ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению террористов.

На высший уровень: в аэропортах Москвы ввели режим повышенной угрозы теракта
Какие еще меры защиты появились в авиаузлах и к чему готовиться пассажирам

Задержания проводились в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

«В ходе обысков в местах проживания обвиняемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также персональные компьютеры, в которых обнаружены фото- и видеоматериалы об участии членов террористического сообщества в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ, а также в националистических подразделениях ВСУ на Украине», — говорится в сообщении ФСБ.

С декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. Два участника данного террористического сообщества приговорены судами к длительным срокам лишения свободы. Восемь участников, находящихся сейчас в составе ИГ в Сирии, объявлены в международный розыск.

ИГ действовала в 2013–2019 годах преимущественно на территории Сирии и Ирака. На данный момент основные силы и главные члены группировки уничтожены.

13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. В этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022