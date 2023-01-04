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Владелец кареты обратился в полицию после инцидента в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Владелец кареты, в которую были запряжены лошади во время инцидента на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, намерен подать заявление в полицию. Об этом он рассказал «Известиям» во вторник, 3 января.

Директор ООО «ВАЛКиТ», предоставляющей услуги по аренде карет, Александр Ивахнов отметил, что не считает случившееся простым хулиганством и планирует добиваться детального рассмотрения всех обстоятельств.

«Человек, который вскочил на лошадь, не был какой-то алкоголик. Он действовал довольно-таки профессионально, управлял лошадью, подавал ей команды поводом, поэтому здесь либо попытка угона, либо что-то еще», — объяснил он.

2 января три человека, в том числе двое детей, получили травмы из-за испуганных лошадей. Уточняется, что неизвестный мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное сбросило наездника, после чего лошади побежали в толпу.

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию, подробностей о состоянии пострадавших нет.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1. УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Установлено, что настоящая возница в тот момент пребывала в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали. Мужчину, запрыгнувшего на одного из коней, разыскивают. Также отмечается, что что лошади оказались необъезженными.

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