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В Петербурге начали проверку по факту происшествия на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге по факту происшествия на Дворцовой площади проводится доследственная проверка
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Фото: t.me/gsuskrf_spb
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В связи с происшествием на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге организована доследственная проверка. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает ГСУ СК РФ по городу.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования людей днем 2 января 2023 года на территории Дворцовой площади в результате наезда на них лошадьми, запряженными в карету», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Отмечается, что по окончании следственных действий будет принято процессуальное решение.

Ранее в этот день стало известно, что три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за испуганных лошадей. Уточняется, что неизвестный мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное сбросило наездника, после чего лошади побежали в собравшихся на Дворцовой площади людей.

Очевидцы вызвали медиков и полицию, обстоятельства инцидента выясняются. Подробностей о состоянии пострадавших нет.

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