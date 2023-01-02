Двое детей пострадали из-за испуганных лошадей на Дворцовой площади в Петербурге

Три человека, среди которых двое детей, пострадали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге из-за испуганных лошадей. Об этом 2 января сообщает телеканал «78» со ссылкой на городской Telegram-канал «Центр.Новости».

Уточняется, что неизвестный мужчина решил сесть верхом на коня, запряженного в прогулочную карету. Животное, испугавшись, сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшихся на площади людей.

Как рассказала свидетельница происшествия, она с ребенком гуляла, скатилась с горки и пошла смотреть елку. Вдруг она услышала, как ее окрикнули по имени, обернулась и увидела двух коней, стоящих рядом с ней на дыбах. По ее словам, кони побежали на толпу. Девушка едва успела схватить ребенка.

«Мы ушли в оцепенении. Пострадали один взрослый и один ребенок, трупов нет, карету больше мы не видели», — сказала она.

Очевидцы вызвали медиков и полицию, обстоятельства инцидента выясняются. Подробностей о состоянии пострадавших нет.

20 декабря на Дворцовой площади Петербурга зажгли главную новогоднюю ель. В церемонии приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. На площадь приехали сотни петербуржцев и гостей города.

Дерево нарядили в стиле 1960-х годов. Его украсили серпантином и гирляндами из разноцветных флажков.