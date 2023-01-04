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Экс-шеф охраны Ельцина прокомментировал смерть Хасбулатова

Экс-шеф охраны Ельцина о Хасбулатове: о нем или хорошо, или ничего
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Бывший руководитель Службы безопасности президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков 3 января в беседе с «Известиями» прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

Коржаков заявил, что считает покойного своим политическим оппонентом.

Последний председатель: умер Руслан Хасбулатов
Бывший глава Верховного Совета скончался на 81-м году жизни

«О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Коржаков.

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока неизвестно. Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Также бывший депутат Госдумы Владимир Исаков в беседе с «Известиями» назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума».

В свою очередь, историк Евгений Спицын заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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