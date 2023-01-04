Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для народа Чечни

Смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова является невосполнимой утратой для чеченского народа. Об этом 3 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! Да смилостивится над ним Всевышний Аллах!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что Хасбулатов прошел сложный жизненный путь. Однако добился многого благодаря упорству и тяге к знаниям.

Между тем историк Евгений Спицын 3 января заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Также бывший депутат Госдумы Владимир Исаков в беседе с «Известиями» назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума».

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока не известно. Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт. Траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.