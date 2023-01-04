Палата представителей США не смогла выбрать спикера во втором туре

Палата представителей конгресса США не смогла выбрать спикера во втором туре голосования. Трансляцию заседания ведет 3 января телеканал C-SPAN.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти вновь не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав 203 голоса.

Его основным соперником является Хаким Джеффрис от демократов. Он набрал 212 голосов.

По итогам второго тура 19 республиканцев не поддержали своего лидера, проголосовав за другого однопартийца — Джима Джордана.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов.

Ранее в этот день палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза. За Маккарти проголосовали 203 конгрессмена, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Эндрю Биггса — 10.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.