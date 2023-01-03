Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе

Президент UFC Дэйна Уайт и его жена подрались в одном из ночных клубов в Мексике. Об этом 2 января сообщает TMZ Sports.

Супруги, которые в браке 26 лет, начали драться в VIP-зоне, после того как Уайт что-то сказал жене, а та ударила его по лицу. Президент UFC нанес ответный удар. Затем друзьям пришлось разнимать их.

Очевидцы сообщили, что пара была изрядно пьяна. При этом отмечается, что конфликт между супругами закончился быстро, пишет «Газета.Ru».

Уайт назвал этот инцидент ужасным и заявил, что у мужчины нет оправданий, если тот поднял руку на женщину, но теперь он сам оказался в такой ситуации.

«Мы уже извинились друг перед другом. Сейчас нас больше всего беспокоят наши трое детей, с которым уже обсудили драку», — добавил глава UFC.

В октябре актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга — актера Брэда Питта. Она рассказала о случае, который произошел в 2016 году на борту частного самолета. Питт, как сообщила Джоли, попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил ее за голову и потряс, а после облил пивом.