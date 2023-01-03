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Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jason Silva
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Президент UFC Дэйна Уайт и его жена подрались в одном из ночных клубов в Мексике. Об этом 2 января сообщает TMZ Sports.

Супруги, которые в браке 26 лет, начали драться в VIP-зоне, после того как Уайт что-то сказал жене, а та ударила его по лицу. Президент UFC нанес ответный удар. Затем друзьям пришлось разнимать их.

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Очевидцы сообщили, что пара была изрядно пьяна. При этом отмечается, что конфликт между супругами закончился быстро, пишет «Газета.Ru».

Уайт назвал этот инцидент ужасным и заявил, что у мужчины нет оправданий, если тот поднял руку на женщину, но теперь он сам оказался в такой ситуации.

«Мы уже извинились друг перед другом. Сейчас нас больше всего беспокоят наши трое детей, с которым уже обсудили драку», — добавил глава UFC.

В октябре актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга — актера Брэда Питта. Она рассказала о случае, который произошел в 2016 году на борту частного самолета. Питт, как сообщила Джоли, попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил ее за голову и потряс, а после облил пивом.

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