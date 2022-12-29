В Благовещенске осужден ударивший ножом сына за компьютерные игры отец

Житель Благовещенска осужден на три года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью своему 17-летнему сыну. Об этом 29 декабря сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

Как установили правоохранительные органы, в августе 47-летний мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с сыном из-за того, что тот играл в компьютерные игры и «высказал в адрес отца неуважение». После этого обвиняемый разозлился и ударил подростка ножом в грудь.

«Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечено в сообщении ведомства.

23 декабря сообщалось, что в Карелии, несмотря на все усилия врачей, умер ребенок, которого два года назад жестоко избил отец. Инцидент произошел в Петрозаводске в сентябре 2020 года. Тогда пьяный отец жестоко избил четырехмесячного мальчика, пока матери малыша не было дома. Травмы оказались серьезными. Суд приговорил отца ребенка к шести годам колонии.