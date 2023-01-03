Российские военные уничтожили две диверсионные группы ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил 3 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.

28 декабря российские военные уничтожили группу украинских диверсантов возле населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

Бойцы казачьей бригады «Дон» 23 декабря не позволили боевикам Вооруженных сил Украины высадиться на Кинбурнской косе для организации диверсий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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