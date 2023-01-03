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Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках

Юрист Редин: с 1 марта 2023 года вводятся дорожные знаки для электросамокатов и парковки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин 3 января предупредил российских водителей о новых дорожных знаках.

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В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что с 1 марта 2023 года вводится в действие новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). Согласно этому документу, вводятся новые дорожные знаки, отражающие изменения. Например, добавляется знак «Движение автобусов запрещено» — красный круг с нарисованным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Также пункт 3.35 запрещает передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности, например, электросамокатов. Соответствующий знак будет выглядеть следующим образом: белый прямоугольник с изображенным человеком на таком транспортном средстве.

Кроме того, вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства», которая уточняет действие других дорожных знаков. Это прямоугольник с изображенным внутри человечком на самокате. Если он размещен под каким-либо знаком, это означает, что действие знака распространяется на лиц, использующих данный вид транспорта.

Пункт 8.26 указывает на место зарядки электротранспорта. Знаком будет белый прямоугольник с изображенной вилкой электроприбора.

Как отметил юрист, вводится знак зоны с ограничением экологического класса автомобилей по видам транспортных средств. Раньше это касалось только грузовиков. Также расширен список автомобилей-исключений.

Согласно пункту 6.4 к известному знаку парковки может добавляться табличка «Платные услуги» (с монетами) или изображение коляски, если это парковка для инвалидов. При этом основной знак остается прежним, уточняющий рисунок будет добавлен справа внизу от символа.

Помимо этого, новая редакция ПДД устанавливает знаки, указывающие на туристические объекты. Отдельные знаки или указания на общих знаках оформляются на коричневом фоне.

Изменения коснулись и знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням. Теперь допускается размещение машин с двух сторон с 21 до 24 часов для перестановки транспорта с одной стороны на другую.

Ранее, 26 декабря, замруководителя столичного дептранса Алексей Митяев заявил, что на улицах Москвы с разрешенной скоростью движения более 80 км/ч запретят поездки на самокатах с 1 марта 2023 года. По его словам, обсуждение с ГИБДД по этому поводу уже началось. Также для электросамокатов появятся специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

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