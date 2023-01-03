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FT предрекла Британии самую мощную рецессию среди стран G7 в 2023 году

Financial Times: Великобританию в 2023 году ждет наиболее сильная рецессия среди стран G7
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Фото: Global Look Press/Christian Charisius
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Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7. Об этом написала в понедельник, 2 января, газета Financial Times.

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По мнению большинства экспертов издания, инфляционный шок в Великобритании, вызванный последствиями пандемии и конфликтом на Украине, будет побуждать Банк Англии удерживать высокие процентные ставки. Правительство Великобритании, в свою очередь, будет придерживаться жесткой налоговой политики.

«Рецессия 2023 года будет ощущаться гораздо хуже, чем экономические последствия пандемии», ― подчеркнул специалист по рынку труда Джон Филпотт. Также непросто придется обладателям ипотек или общего низкого дохода.

По мнению старшего экономиста Berenberg Bank Каллума Пикеринга, особенно тяжелым окажется падение реальных зарплат граждан, жесткие финансовые условия и коррекции на рынке жилья.

«Великобритания находится в структурной яме, а не в циклическом спаде», ― отметила профессор Кембриджского университета Дайан Койл.

Ранее, 31 декабря, премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Он отметил, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию.

До этого, 12 декабря, стало известно, что реальная зарплата британцев к концу 2022 года упала на максимальные 3% при общем росте стоимости жизни. Это стало худшим результатом с 1977 года и вторым в истории страны с 1945 года.

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