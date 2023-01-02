Российские миллиардеры за 2022 год потеряли почти $94 млрд
Состояние миллиардеров из России за 2022 год упало на $94 млрд. Данные приводят согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, передает телеканал «Известия». Первое место в рейтинге занимает владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Состояние бизнесмена сократилось на $2,28 млрд — до $28,6 млрд. Второе место занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Третья строчка у бенефициара группы НЛМК Владимира Лисина. Всего в рейтинг BBI входят 23 гражданина России.
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