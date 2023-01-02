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Сирийская оппозиция обеспокоилась началом диалога Анкары и Дамаска

Газета Aawsat: оппозиция Сирии потребовала от Турции объяснить причины начала диалога с Дамаском
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Фото: Global Look Press/Mohamad Saeed
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Руководство сирийской оппозиции потребовало от Турции прояснить решение по вступлению в диалог с правительством Дамаска. Об этом сообщил в понедельник, 2 января, газете Asharq al-Awsat источник в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС), базирующейся в Стамбуле и Дохе.

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По его словам, оппозиция обеспокоена сближением Анкары и Дамаска.

«Мы намерены встретиться с турецкими ответственными лицами и узнать их дальнейшие планы по поводу контактов с правительством [президента Башара] Асада», — говорится в публикации.

Коалиция уже попросила турецкие власти «прояснить некоторые вопросы и события, которые произошли после встречи в Москве на прошлой неделе».

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции, на которых были обсуждены пути решения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками.

Позднее стало известно, что трехсторонняя встреча привела к согласию турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

30 декабря на севере провинции Алеппо и в Идлибе формирования сирийской вооруженной оппозиции призвали президента Турции Тайипа Эрдогана «пересмотреть решение о нормализации отношений с Дамаском».

Издание отмечает, что глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что во второй половине января может состояться его встреча с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Стороны обсудят политический процесс урегулирования. От итогов этой встречи зависит проведение встречи на высшем уровне между турецким и сирийским лидерами.

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